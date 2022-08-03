Tevfik Göksu rakamlarla CHP’li İBB’deki oyunu ortaya çıkardı! İşte İstanbul’un kayıp 1000 günü

'ENGEL ONLARIN ZİHNİNDE'

İBB Başkanının sürekli "engelleniyoruz" iddialarına da açıklık getiren AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, "CHP'li İBB yönetimi beceriksizliğini örtmek için engellenme mazeretine sığınmaktadır" dedi ve şöyle devam etti: "İBB iki şekilde engellenebilir. Ya merkezi idare tarafından veya İBB Meclisi tarafından. 2021 yılında İBB merkezi idareden 20 milyar gelir gelmesini öngörmüş. Peki kaç para gelmiş? 25 milyar 617 milyon gelmiş. Engelleyen bir idare beklenenden daha çok gönderir mi? Peki İBB Meclisi'nde engellemiş miyiz? Meclise gelen dosya sayılarına ve bunlara verilen evet, hayır oylamasına bakalım. İki partinin net tavrını burada göreceğiz ve gerçek ortaya çıkacak. 2016-218 yıllarını kapsayan AK Parti döneminde meclise gelen dosya sayısı toplam 6.504. CHP bunların yüzde 29'una hayır dedi. 2019 -2022 yıllarını kapsayan yani CHP döneminde İBB Meclisine gelen dosya sayısı 4.702. Cumhur İttifakı ise bunların sadece yüzde 2.4'üne hayır dedi. Bunlar da yeşil alanların imara açılması ve satılması, LGBT Müdürlüğü kurulması veya dosyalardaki eksikliklerden kaynaklanıyor. Hani engel nerede? Aynı şekilde İBB Meclisi'ne gelen borçlanma dosyalarındaki evet, hayır oranında da müthiş bir fark var. Bizim zamanımızda borçlanma dosyalarının % 20'sine CHP hayır dedi. Biz ise borçlanma dosyalarının % 0.5'ine hayır dedik. Kim kimi engelliyormuş? Onları engelleyen yok. Ancak engel onların zihninde."