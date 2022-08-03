Tevfik Göksu rakamlarla CHP'li İBB'deki oyunu ortaya çıkardı! İşte İstanbul'un kayıp 1000 günü
İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "İstanbul'un Kayıp 1000 Günü" basın toplantısında İBB'deki oyunu gözler önüne serdi. Göksu, 15 bin kişinin işten atıldığını, 50 bin kişinin de işe alındığını belirtti. Göksu, konuşmasının sonunda ise 'Engelleniyoruz' diyen İmamoğlu'na 10 soru yöneltti…
İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, 2019-2022 yılları arasında İBB'den 15.819 işçinin kovulduğunu yerlerine ise 50.574 kişinin işe alındığını vurguladı. Göksu "İstanbul'un Kayıp 1000 Günü" basın toplantısında CHP'li İBB yönetimin personel istihdamına ilişkin çok çarpıcı bilgiler paylaştı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Bütün işçilere namus sözü ve garanti veriyorum. Kazandığımız bir belediyede, belediye başkanı haksız yere bir işçinin işine son verirse gelecek beni bulacak." sözlerini hatırlatan Göksu, 1 Temmuz 2019'dan 1 Temmuz 2022'ye kadar İBB'deki istihdam rakamlarını paylaştı.
'SANKİ ANLAMAYACAĞIZ'
İşte Tevfik Göksu'nun o açıklamaları; 1 Temmuz 2019'dan 1 Temmuz 2022'ye kadar belediyeden atılan işçi sayısı 15 bin 819. 1 Temmuz 2019'dan 1 Temmuz 2022'ye kadar belediyeye alınan işçi sayısı 50 bin 574.
Burada şu manipülasyonu yapıyorlar; Sanki anlamayacağız. Bizim belediyemizde 85 bin kişi çalışıyor. 50 bin kişiyi nasıl alacağız diyorlar. Zaten oyunu orada kuruyorsunuz. Bir işin bir ihalenin yüzde 70'i personel giderinin altındaysa personel kiralaması yapabilirsin ve o sizin kadronuzda gözükmez. Bizim söylediğimiz rakam resmi İstanbul Belediyesine 1 Temmuz 2019 tarihi itibariyle giriş yapılan personel sayısı.
'ENGEL ONLARIN ZİHNİNDE'
İBB Başkanının sürekli "engelleniyoruz" iddialarına da açıklık getiren AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, "CHP'li İBB yönetimi beceriksizliğini örtmek için engellenme mazeretine sığınmaktadır" dedi ve şöyle devam etti: "İBB iki şekilde engellenebilir. Ya merkezi idare tarafından veya İBB Meclisi tarafından. 2021 yılında İBB merkezi idareden 20 milyar gelir gelmesini öngörmüş. Peki kaç para gelmiş? 25 milyar 617 milyon gelmiş. Engelleyen bir idare beklenenden daha çok gönderir mi? Peki İBB Meclisi'nde engellemiş miyiz? Meclise gelen dosya sayılarına ve bunlara verilen evet, hayır oylamasına bakalım. İki partinin net tavrını burada göreceğiz ve gerçek ortaya çıkacak. 2016-218 yıllarını kapsayan AK Parti döneminde meclise gelen dosya sayısı toplam 6.504. CHP bunların yüzde 29'una hayır dedi. 2019 -2022 yıllarını kapsayan yani CHP döneminde İBB Meclisine gelen dosya sayısı 4.702. Cumhur İttifakı ise bunların sadece yüzde 2.4'üne hayır dedi. Bunlar da yeşil alanların imara açılması ve satılması, LGBT Müdürlüğü kurulması veya dosyalardaki eksikliklerden kaynaklanıyor. Hani engel nerede? Aynı şekilde İBB Meclisi'ne gelen borçlanma dosyalarındaki evet, hayır oranında da müthiş bir fark var. Bizim zamanımızda borçlanma dosyalarının % 20'sine CHP hayır dedi. Biz ise borçlanma dosyalarının % 0.5'ine hayır dedik. Kim kimi engelliyormuş? Onları engelleyen yok. Ancak engel onların zihninde."
'ALIN SİZE KOCAMAN İKİ YALAN'
Göksu, İBB Başkanının 2 ilginç engellenme yalanını basın mensupları ile paylaştı. Göksu bunları şöyle özetledi: "İBB Başkanı bir gün (Milyonlarca vatandaşın kullanacağı İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü metrosunun yapımını kimse engelleyemeyecek. Proje hazır, yatırımcılar hazır, finansman hazır. Ama bir imza eksik Neden?) diye bir twitt attı. İncirli – Beylikdüzü Metrosu'ndan bahsediyor. Rahmetli Kadir Topbaş zamanında avan projesi yapılan bir çalışmadan. Ben de bir twitte 4 yalan diye cevap verdim. Çünkü burada 4 tane yalan var. Proje hazır değil, daha avan proje. Yani tabiri yerindeyse kara kalem çalışma. Kesin proje olmadan yatırımcılar nasıl hazır oluyor? Yalan iki. Peki finansman hazır ise niye Cumhurbaşkanlığı'na onaya gönderiyorsunuz? O da yalan. Çünkü paran hazır olsa, projen hazır olsa Cumhurbaşkanlığı'na onaya gerek yok. Başlar yaparsın. Finansman hazır değil, dış kredi için onay almak istiyor. Hani finans hazırdı? Tek bir imza eksik de yalan. Eksiklikler giderilmeden devlet senin dış kredi kullanma nasıl onay versin? Kısacası koskoca bir yalan engellenme hikâyesi.
Size ilginç bir engellenme yalanı daha. 7 Temmuz 2021'de Meclis'e gelen bir borçlanma dosyası için, 10 Ağustos 2021'de yani meclise gelişinden 34 gün sonra bir törende konuşan başkan (8 aydır dosyamız mecliste bekliyor, engelleniyoruz) cümlesini kuruyor. Dediğim gibi 7 Temmuz'da geliyor dosya. Ağustos'ta meclis zaten tatil, toplanmıyor. Alın size kocaman 2 yalan".
İMAMOĞLU'NA 10 SORU
İBB AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, sunumunun sonunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 10 soru yöneltti. Göksu şunları sordu:
1. Bu şehre 1 metreküp ilave temiz su kaynağı ürettiniz mi?
2. Kendinizin başlayıp bitirdiği bir tane atık su arıtma tesisi var mı?
3. Projesini yapıp inşaatına başladığınız 1 metre yeni metro hattı var mı?
4. Planlayıp hizmete açabildiğiniz 1 km karayolu var mı?
5. Bizzat temelini atıp inşa edebildiğiniz bir tane spor salonu var mı?
6. Sıfırdan başlayıp inşa ettiğiniz bir tane yüzme havuzu var mı?
7. Projelendirip inşaatına başlayabildiğiniz bir tane kültür - sanat merkezi var mı?
8. Projesini kendinizin yapıp başladığı bir tane yaşam vadisi var mı?
9. 150 gün 150 proje diyerek açılışlarını yaptığınız projelerden kaç tanesini kendiniz başlattınız?
10. Bütün bu soruların cevabı hayır olduğuna göre, 3 yılda harcadığınız 233 milyar TL'yi nerelere ve hangi amaçla harcadınız?
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