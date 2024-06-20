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Husumetlisini tabancayla öldürdü! Husumetlisinin yakınları da onu bıçakla öldürdü | O anlar kamerada

ahaber.com.tr
DHA
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Giriş: 20.06.2024 22:35
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Nihat Gönül (41), yolda karşılaştığı husumetlisi Ahmet Ürkmez (40) tarafından tabancayla öldürüldü. Olayın ardından kaçmaya çalışan Ürkmez ise o sırada gelen Gönül'ün yakınları tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Ürkmez de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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