18 Temmuz 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Husumetlisine kurşun yağdırdı! Çay bahçesinde katliam

Husumetlisine kurşun yağdırdı! Çay bahçesinde katliam

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.07.2021 17:51
Güncelleme:18.07.2021 17:51
Kocaeli'de çay bahçesinde oturan şahsa, husumetlisi olduğu iddia edilen şüpheli tarafından 5 el ateş edildi. Yaralı olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise silahıyla birlikte polis ekiplerine teslim oldu.

Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesi Yenikent Mahallesi Gazi Mustafa Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir çay bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.S. isimli şahıs cadde üzerinde bulunan çay bahçesinde oturduğu sırada husumetlisi olduğu iddia edilen H.A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.A. silahını çıkarıp T.S.'ye 5 el ateş etti. Kovanlardan biri T.S.'nin karın boşluğuna isabet ederken, birisi de cep telefonuna isabet etti.

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan T.S., ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. T.S.'yi yaralayan H.A. ise olay yerinde silahı ile birlikte polise teslim oldu.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Husumetlisine kurşun yağdırdı!
Husumetlisine kurşun yağdırdı!
Devlet destek oldu kendi çiftliğini kurdu!
Devlet destek oldu kendi çiftliğini kurdu!
İnternette 'uygun fiyat' tuzağı!
İnternette 'uygun fiyat' tuzağı!
Kurban Bayramı'na doğru...
Kurban Bayramı'na doğru...
Savaşın gölgesinde göçebe bir ömür
Savaşın gölgesinde göçebe bir ömür
Vatandaşlar piknik alanlarına akın etti
Vatandaşlar piknik alanlarına akın etti
Turistler Bozcaada'ya akın etti | Adım atacak yer kalmadı
Turistler Bozcaada'ya akın etti | Adım atacak yer kalmadı
Uzmanlardan boğulma vakalarına karşı uyarı!
Uzmanlardan boğulma vakalarına karşı uyarı!
Büyükada Rum Yetimhanesi'nin içi görüntülendi
Büyükada Rum Yetimhanesi'nin içi görüntülendi
Trafikte alkollü sürücü dehşeti!
Trafikte alkollü sürücü dehşeti!
Diyarbakır'da gazetecilere şiddet
Diyarbakır'da gazetecilere şiddet
Aşırı sıcaklar öldürdü!
Aşırı sıcaklar öldürdü!
Daha Fazla Video Göster