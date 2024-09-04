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HÜRJET Mısır semalarında ilk uçuşunu yaptı! Türk Savunma Sanayine yoğun ilgi

HÜRJET Mısır semalarında ilk uçuşunu yaptı! Türk Savunma Sanayine yoğun ilgi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.09.2024 01:16
Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği eğitim jeti HÜRJET Mısır’da uluslararası havacılık fuarındaki ilk uçuşunu gerçekleştirdi. HÜRJET fuarın katılımcılarından tam not aldı.
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HÜRJET Mısır semalarında ilk uçuşunu yaptı!
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