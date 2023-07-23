23 Temmuz 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Hurdacılıktan antikacılığa! Bit pazarını ziyaret etti hayatı değişti

Hurdacılıktan antikacılığa! Bit pazarını ziyaret etti hayatı değişti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.07.2023 09:07
Antika camiasında 'antikacılar kralı' olarak bilinen Fevzi Tepe'nin hikayesini A Haber ekranlara taşıdı. Nişantaşı'nda antikacılık yapan Fevzi Tepe, bu mesleğe hurdacılık yaparak başladı. Çöpten çıkardığı değerli eşyalar, onun hayatını tamamen değiştirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Pazara gitti hayatı değişti
Pazara gitti hayatı değişti
HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı’na saldırı!
HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı’na saldırı!
Afyonkarahisar’daki kazada: 3 ölü
Afyonkarahisar'daki kazada: 3 ölü
Sıra üniversite tercih maratonunda
Sıra üniversite tercih maratonunda
Gabar petrolü için tarih verildi
Gabar petrolü için tarih verildi
Milli Hızlı Tren 2025 yılında raylarda
Milli Hızlı Tren 2025 yılında raylarda
Tüp bebek istemeyen tazminat ödeyecek!
Tüp bebek istemeyen tazminat ödeyecek!
Bıçakla kadını rehin alan saldırgan kamerada
Bıçakla kadını rehin alan saldırgan kamerada
Çeşme yangınında kundakçı kamerada
Çeşme yangınında kundakçı kamerada
Rize’de fırtına vadisinde rafting yarışı
Rize'de fırtına vadisinde rafting yarışı
Kuzguncuk Parkı kaderine mi terk edildi?
Kuzguncuk Parkı kaderine mi terk edildi?
Deprem bölgesi için yardım çarşısı programı
Deprem bölgesi için yardım çarşısı programı
Daha Fazla Video Göster