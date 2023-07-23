Hurdacılıktan antikacılığa! Bit pazarını ziyaret etti hayatı değişti

Antika camiasında 'antikacılar kralı' olarak bilinen Fevzi Tepe'nin hikayesini A Haber ekranlara taşıdı. Nişantaşı'nda antikacılık yapan Fevzi Tepe, bu mesleğe hurdacılık yaparak başladı. Çöpten çıkardığı değerli eşyalar, onun hayatını tamamen değiştirdi.

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