Baba Oğuz Şahin "Hollanda da her gün kötü haber duyuyorduk. Kötü haberler kesildi. Bu da iyi haberlerin işaretidir bence. Dualarımız Dilara'yla" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisini telefonla arayıp bilgi verdiğini söyleyen Oğuz Şahin "Durumu stabil. Dua ve zamanla iyi olacak inşallah ihtiyacımız var' dedi. Sağ olsun derdimizle dertleniyor. Elinden geleni yapacağını, an be an takipte olduğunu söyledi" dedi.