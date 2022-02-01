Hollanda’dan Türkiye’ye yaşam yolculuğu! Dilara’nın babası A Haber’e konuştu: Erdoğan bizi duydu
Hollanda'da yaşayan ve kaldırıldığı hastane yönetiminin fişini çekmeye karar verdiği Dilara Şahin İstanbul'a getirildi. Dilara'nın sağlık durumu nasıl? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer'in konuğu olan Dilara'nın babası ve annesi anlattı.
Hollanda'da yaşayan gurbetçi ailenin kızı Dilara Şahin, hastanede komaya girdi. Doktorlar, 'Salı günü saat dörtte fişini çekeceğiz artık yapacak bir şey yok buna' dedi. Gözü yaşlı baba Oğuz Şahin, A Haber ekranlarından yardım istedi.
Başkan Erdoğan ise ailenin yardım feryadını duydu. Dilara Şahin Türkiye'ye getirildi. Peki Dilara'nın sağlık durumu nasıl? Son gelişmeler ne? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına konuk olan Dilara'nın babası Oğuz Şahin ile annesi Nurten Şahin anlattı.
Oğuz Şahin'in canlı yayındaki sözleri:
"Bugün mutluyuz ve gururluyuz. Mutluyuz çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan bize sahip çıktı. Kızımı teslim aldılar ve bizim kızımız diyerek endişe etmememizi söylediler. Bu yüzden çok umutluyuz. Gururlu olmamamızın sebebi de bir gurbetçi ailenin çocuğuna uçak ambulans gönderip buraya kadar getirdikleri için çok teşekkür ediyorum.
Bizim sesimizi A Haber duyurdu, Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan da duydu. Bize karşı kayıtsız kalmadı. Bugün günlerden salı. Hollanda'da bize bugün saat 16'da cehennemi yaşatacaklardı. Bugünleri yaşatmadığı için Başkan Erdoğan'a ve Türkiyemize çok teşekkür ediyoruz.
Kızım kısa zaman önce hastalandı ama Hollanda hemen fişi çekmek istedi. Biz de buna anlam veremedik. Kemoterapi verdikten sonra ciğerlerde oluşan durumdan sonra tedaviyi durdurmak için bizi ikna etmeye çalıştılar. Heyet olarak toplanıp karar aldılar ve bugün kızımın yaşam fişini çekeceklerdi.
Biz buraya geldikten sonra Hollanda'da bizim yaşadığımız durum basında yer aldı. Hastamız var acımız var ama devletimizin yanında olduğunu görmek bizi mutlu ediyor ve acımızı hafifletiyor.
Bize sahip çıkan bir devlet ve büyükelçilik var. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yakından ilgileniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gece saat 2'de beni arayıp bilgilendiriyor ve ilgilendiğini ifade ediyor."
Nurten Şahin'in A Haber mikrofonlarına söyledikleri:
"Kızım Türk doktorlarına emanet ve bu yüzden çok mutluyum ve umutluyum. Cumhurbaşkanımız bize sahip çıktı. Ona çok teşekkür ederim. Bugün kızımın fişini çekeceklerdi bugünü bize yaşatmadılar herkese çok teşekkür ederim.
Türkiye'de yaşayan biri belki devletin yanında olduğunu anlayamaz ama biz bunu gurbetçi olduğumuz için çok iyi hissediyoruz. Bu gerçekten bizim için çok büyük bir gurur. Bu herkes için çok büyük bir gurur."
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