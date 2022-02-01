Hollanda’dan Türkiye’ye yaşam yolculuğu! Dilara’nın babası A Haber’e konuştu: Erdoğan bizi duydu

Türkiye'de yaşayan biri belki devletin yanında olduğunu anlayamaz ama biz bunu gurbetçi olduğumuz için çok iyi hissediyoruz. Bu gerçekten bizim için çok büyük bir gurur. Bu herkes için çok büyük bir gurur."

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