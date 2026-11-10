Antalya'daki COP31 Zirvesi'nde Türkiye'nin sembolleri ön planda!

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde ikinci gün başladı. Dünyanın dört bir yanından temsilcilerin katıldığı zirvede, iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir kalkınma ve uluslararası iş birliği konuları ele alınıyor. Türkiye'nin kültürel ve tarihî sembollerinin de yer aldığı zirve alanında, ikinci günün panel ve etkinlik programı merak ediliyor. Peki, COP31'de bugün hangi oturumlar gerçekleştirilecek, Türkiye'nin sembolleri zirvede nasıl tanıtılıyor? Antalya'daki gelişmeleri A Haber muhabiri Abdullah Ünver aktarıyor.