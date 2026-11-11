ABD yönetiminde İran çatlağı mı? Trump'ın aksine Rubio'dan "Şu an saldırıya gerek yok" açıklaması

ABD'de Trump yönetiminin ara seçimlerde Kongre'deki hâkimiyetini kaybetmesinde etkili olduğu öne sürülen İran savaşı, Washington'da siyasi tartışmaları alevlendirdi. Savunma Bakanı Pete Hegseth'in azli gündemdeyken Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump'ın açıklamalarından farklı olarak "Şu an saldırıya gerek yok, yaptırımlar zaten çok etkili" mesajı verdi. Washington'daki son gelişmeleri A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.