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Hollanda’da fişi çekilecekti! Dilara Şahin yoğun bakımdan çıkarıldı

A Haber
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Giriş: 21.03.2022 11:47
Lösemi hastası Dilara Şahin, tedaviye cevap verdi. Hollanda'da fişi çekilecek olan Şahin Türk doktorların elinde iyileşmeye başladı. Dilara'nın son durumunu babası Oğuz Şahin, A Haber canlı yayınında anlattı. Şahin, "Kendisinden vazgeçmişlerdi Hollanda doktorları. Feryadımızı sesimizi Cumhurbaşkanımız duydu Allah razı olsun. Bugünleri bize yaşattığı için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Hollandada fişi çekilecekti! Dilara... HOLLANDA'DA FİŞİ ÇEKİLECEKTİ! DİLARA...

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Hollanda’da fişi çekilecekti! Dilara...
Hollanda'da fişi çekilecekti! Dilara...
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