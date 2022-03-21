21 Mart 2022, Pazartesi
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Hollanda’da fişi çekilecekti! Dilara Şahin yoğun bakımdan çıkarıldı
Lösemi hastası Dilara Şahin, tedaviye cevap verdi. Hollanda'da fişi çekilecek olan Şahin Türk doktorların elinde iyileşmeye başladı. Dilara'nın son durumunu babası Oğuz Şahin, A Haber canlı yayınında anlattı. Şahin, "Kendisinden vazgeçmişlerdi Hollanda doktorları. Feryadımızı sesimizi Cumhurbaşkanımız duydu Allah razı olsun. Bugünleri bize yaşattığı için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.