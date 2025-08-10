Hızla ilerleyen motosikletli böyle kaza yaptı

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde hızla seyreden bir motosikletli, sağ şeride dönüş yapmak isteyen otomobili geç fark edince direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki tabelaya çarptı. Kazada metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN