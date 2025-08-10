10 Ağustos 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Hızla ilerleyen motosikletli böyle kaza yaptı
Hızla ilerleyen motosikletli böyle kaza yaptı

Hızla ilerleyen motosikletli böyle kaza yaptı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.08.2025 14:14
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde hızla seyreden bir motosikletli, sağ şeride dönüş yapmak isteyen otomobili geç fark edince direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki tabelaya çarptı. Kazada metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hızla ilerleyen motosikletli böyle kaza yaptı
Mersin Limanı’nda 587 kilogram esrar ele geçirildi
Mersin Limanı'nda 587 kilogram esrar ele geçirildi
Çocuklar yürekleri ağza getirdi
Çocuklar yürekleri ağza getirdi
Hızla ilerleyen motosikletli böyle kaza yaptı
Hızla ilerleyen motosikletli böyle kaza yaptı
Çeşme-Sakız seferinde gemi kazası
Çeşme-Sakız seferinde gemi kazası
Ovit Yayla Şenlikleri 25. kez kapılarını açtı
Ovit Yayla Şenlikleri 25. kez kapılarını açtı
Bozayının dağ keçisi avı kamerada
Bozayının dağ keçisi avı kamerada
Beslemeye çıktı! Ayı saldırısına uğradı
Beslemeye çıktı! Ayı saldırısına uğradı
Yolcu otobüsünde ilginç görüntü!
Yolcu otobüsünde ilginç görüntü!
Sinop’taki orman yangınında ikinci gün
Sinop'taki orman yangınında ikinci gün
Ankara’da Hurdacılar Sitesi’nde yangın
Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın
Silahını temizlerken kendisini vurdu
Silahını temizlerken kendisini vurdu
Türkiye nüfusu yaşlanıyor
Türkiye nüfusu yaşlanıyor
Daha Fazla Video Göster