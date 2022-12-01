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Hırsız dükkanın sahibine yakalandı dakikalarda dayak yedi o anlar kamerada!

İHA
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Giriş: 01.12.2022 16:51
Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt İncirtepe Mahallesi’nde bulunan bir markette yaşandı. Edinilen bilgiye göre, işyeri sahibi Yaşar Değirmenci’nin kapı önündeki rafa gazete dizdiğini gören bir şahıs, gizlice içeriye girerek kasaya yöneldi. Saniyeler içerisinde yaklaşık 8 bin TL parayı alarak cebine atan hırsız, kısa bir süre sonra market sahibine yakalandı. Birkaç saniye bakışmanın ardından şahsın hırsız olduğunu fark eden Değirmenci, hemen üstünü arayarak çalınan paralarını geri aldı. Kaçmak istemesi üzerine tokat darbelerinin hedefi olan şahıs, bir süre Değirmenci ile boğuştuktan sonra yere serildi. Daha sonrasında şahsın kimliğini bulmak için üzerini arayan market sahibi, hırsızın cebindeki 65 TL ve cüzdanını aldı. Bir süre sonra market içerisinde yaşanan arbede dışarı taşarken, şahıs bulduğu ilk fırsatta koşarak kayıplara karıştı. Hırsızın daha önce de aynı marketten alışveriş yaptığı öğrenilirken, sert kayaya çarpan hırsızın o anları ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.
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