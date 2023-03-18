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Hikaye yine gerçekleşti! Yaren leylek balıkçı Adem amcaya kavuştu!

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Giriş: 18.03.2023 13:59
Bursa’nın Karacabey ilçesinde, balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle milyonların gönlüne taht kuran Yaren Leylek, 12. yılda da göçten gelip Eskikaraağaç leylek köyündeki dostu Adem Yılmaz’ın kayığına kondu. Hikayeyi merakla bekleyen vatandaşlar ise geliş tarihi biraz geciken Yaren’in köye gelmesiyle birlikte derin bir 'oh' çekti. İşte o buluşma...
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