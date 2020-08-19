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Herkesin canını tehlikeye attılar! 10 yaşındaki çocuk otobüs kullandı!

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Giriş: 19.08.2020 08:59
Güncelleme:19.08.2020 09:09
Adıyaman'da 10 yaşındaki küçük çocuk, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir firmaya ait otobüsü kullandı. Aralarında otobüs görevlilerinin de olduğu 5 kişi hem kendi canlarını hem de trafikte ilerleyen vatandaşların canlarını hiçe sayarak, kazaya davetiye çıkarttı.

Adıyaman'da şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir turizm şirketine ait yolcu otobüsünün direksiyonuna gecen 10 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuk, görenleri hayrete düşürdü.

Aralarında otobüs görevlilerinin de olduğu 5 kişi hem kendi canlarını hem de trafikte ilerleyen vatandaşların canlarını hiçe sayarak, kazaya davetiye çıkarttı. Çocuğu direksiyon başına oturtan otobüs görevlileri aynı zamanda çocuğun otobüs kullanma anlarını da cep telefonlarıyla görüntüledi. Çocuğun otobüs kullanma videosu sosyal medyada paylaşıldı.

10 yaşındaki çocuk otobüs kullandı!
10 yaşındaki çocuk otobüs kullandı!
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