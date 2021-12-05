05 Aralık 2021, Pazar
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Her ayıldığında yanında başka bir erkek vardı! İngiliz Liar dizisi İstanbul'da gerçek oldu! Kan donduran olay
İlaçla uyutulup cinsel saldırıya maruz kalan bir kadının hukuk mücadelesini anlatan İngiliz Liar/Yalancı dizisi İstanbul'da gerçek oldu. 23 yaşındaki bir kadın, iddiaya göre; arkadaşının ve tanımadığı 2 erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı. Genç kadın hukuk mücadelesi başlatırken, yaşadığı kan donduran olayı anlattı.