05 Aralık 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Her ayıldığında yanında başka bir erkek vardı! İngiliz Liar dizisi İstanbul'da gerçek oldu! Kan donduran olay

Her ayıldığında yanında başka bir erkek vardı! İngiliz Liar dizisi İstanbul'da gerçek oldu! Kan donduran olay

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.12.2021 12:54
İlaçla uyutulup cinsel saldırıya maruz kalan bir kadının hukuk mücadelesini anlatan İngiliz Liar/Yalancı dizisi İstanbul'da gerçek oldu. 23 yaşındaki bir kadın, iddiaya göre; arkadaşının ve tanımadığı 2 erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı. Genç kadın hukuk mücadelesi başlatırken, yaşadığı kan donduran olayı anlattı.
Her ayıldığında yanında başka bir erkek vardı!
Her ayıldığında yanında başka bir erkek vardı!
81 yaşında vefat etti
81 yaşında vefat etti
Lastik hırsızları bitti akaryakıt hırsızları başladı
Lastik hırsızları bitti akaryakıt hırsızları başladı
Baba gözyaşlarına hakim olamadı!
Baba gözyaşlarına hakim olamadı!
Mahkemeden ret
Mahkemeden ret
Türkiye’nin En büyük il olmaya aday ilçesi
Türkiye’nin En büyük il olmaya aday ilçesi
İntihar ederken 12 yaşındaki kızını öldürdü
İntihar ederken 12 yaşındaki kızını öldürdü
Korkutan patlama
Korkutan patlama
Binanın balkonu çöktü
Binanın balkonu çöktü
25 yıl sonra ilk sefer!
25 yıl sonra ilk sefer!
Fırsatçılara ağır darbe
Fırsatçılara ağır darbe
Çanakkale Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturması
Çanakkale Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması
Daha Fazla Video Göster