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Hemşireyi vuran Rahmi Uygun adliyeye sevk edildi

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Giriş: 21.01.2022 13:22
İstanbul Kartal’da aile sağlığı merkezinde hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ifadesinde bana borcu vardı beni rencide etti dediği öğrenildi. Şüphelinin 2009 yılında kardeşini kaçıran eniştesini vurduğu ve 10 yıl hapis yattığı öğrenildi.
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Adliyeye sevk edildi
Adliyeye sevk edildi
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