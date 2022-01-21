21 Ocak 2022, Cuma
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Hemşire Erez'i öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edildi! Emniyet’teki ifadesinde ne anlattı?
İstanbul'da aile sağlığı merkezinde görevli hemşire Ömür Erez'i silahla vuran kişi Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı ifadesinde "Kendimi kaybettim. 200 bin TL borcunu ödemedi." ifadelerini kullandı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer aktardı.