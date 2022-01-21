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Hemşire Erez'i öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edildi! Emniyet’teki ifadesinde ne anlattı?

A Haber
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Giriş: 21.01.2022 13:13
İstanbul'da aile sağlığı merkezinde görevli hemşire Ömür Erez'i silahla vuran kişi Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı ifadesinde "Kendimi kaybettim. 200 bin TL borcunu ödemedi." ifadelerini kullandı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer aktardı.
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