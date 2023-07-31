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Hem şifalı hem lezzetli… Aşure’nin tarifi “Beykoz’un Erguvanları”ndan

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Giriş: 31.07.2023 15:47
Muharrem Ayı'nın 10'uncu günü İslam dininde aynı zamanda Aşure Günü olarak geçiyor. Bu mübarek ay ile özdeşleşen lezzet aşure Muharrem Ayı'nın sonuna kadar evlerde kaynatılıyor, eşe dosta komşulara dağıtılıyor. İşte sevilen lezzet aşurenin hazırlanışı...
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