Hem imam hem de öğretmen: Atıl haldeki okulu, gençlik merkezine çevirdiler

Bolu’nun Göynük ilçesinde Himmetoğlu köyünde imamlık yapan 25 yaşındaki Bilalcan Kurtboğan, çocukların camiye ilgisini artırmak ve köy gençlerine sosyal alan kazandırmak amacıyla, kendi maaşıyla spor salonu, sinema salonu ve oyun merkezi kurdu. Kurtboğan, "Burada ben hem öğretmenlik hem de imamlık yapıyorum. Böyle olmaya da devam edeceğim" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN