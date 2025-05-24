Hayatınızı kurtaracak iptal! İptal tuşu aynı zaman panik butonu

Son dönemde otomatik para çekme makinelerinde dolandırıcılık olayları sık sık yaşanmaya başladı. Bu konuda pek bilinmeyen ama oldukça kritik bir güvenlik önlemi var. O da "iptal" tuşu. Çoğu zaman sadece işlemi iptal etmek dışında kullandığımız iptal tuşu aynı zamanda bir panik butonu.

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