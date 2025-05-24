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Hayatınızı kurtaracak iptal! İptal tuşu aynı zaman panik butonu

Hayatınızı kurtaracak iptal! İptal tuşu aynı zaman panik butonu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.05.2025 09:23
Son dönemde otomatik para çekme makinelerinde dolandırıcılık olayları sık sık yaşanmaya başladı. Bu konuda pek bilinmeyen ama oldukça kritik bir güvenlik önlemi var. O da "iptal" tuşu. Çoğu zaman sadece işlemi iptal etmek dışında kullandığımız iptal tuşu aynı zamanda bir panik butonu.
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Hayatınızı kurtaracak iptal! İptal tuşu aynı zaman panik butonu
Hayatınızı kurtaracak iptal!
Hayatınızı kurtaracak iptal!
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