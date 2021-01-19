Hayali kafes! Yıllar sonra doğaya bırakılınca...

Romanya'nın doğusundaki Piatra Neamt kentinde, doğduğu günden bu yana hayvanat bahçesinde tutulan Ina adındaki ayı, 20 yıl sonra doğaya bırakıldı. Yaşadığı travma kameraya yansıdı. Bakın ne yaptı?

Romanya'nın doğusundaki Piatra Neamt kentinde, doğduğu günden bu yana hayvanat bahçesinde tutulan Ina adındaki ayı, 20 yıl sonra doğaya bırakıldı. Yaşadığı travma kameraya yansıdı. Bakın ne yaptı?