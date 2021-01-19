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Hayali kafes! Yıllar sonra doğaya bırakılınca...

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Giriş: 19.01.2021 08:58
Güncelleme:19.01.2021 08:58
Romanya'nın doğusundaki Piatra Neamt kentinde, doğduğu günden bu yana hayvanat bahçesinde tutulan Ina adındaki ayı, 20 yıl sonra doğaya bırakıldı. Yaşadığı travma kameraya yansıdı. Bakın ne yaptı?

Romanya'nın doğusundaki Piatra Neamt kentinde, doğduğu günden bu yana hayvanat bahçesinde tutulan Ina adındaki ayı, 20 yıl sonra doğaya bırakıldı. Yaşadığı travma kameraya yansıdı. Bakın ne yaptı?

Hayali kafes! Yıllar sonra doğaya bırakılınca... HAYALİ KAFES! YILLAR SONRA DOĞAYA BIRAKILINCA...

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Hayali kafes! Doğaya bırakılınca...
Hayali kafes! Doğaya bırakılınca...
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