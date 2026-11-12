Pezeşkiyan COP31'de ABD ve İsrail'i hedef aldı! “Savaş sadece bize değil, doğaya da zarar verdi”

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde yaptığı konuşmada ABD ve İsrail'e sert tepki gösterdi. İran'a yönelik saldırıların yalnızca can kayıplarına ve ekonomik yıkıma neden olmadığını belirten Pezeşkiyan, savaşın çevre üzerinde de ağır sonuçlar doğurduğunu vurguladı. Askerî saldırıların doğaya verdiği zarara dikkat çeken Pezeşkiyan, çevrenin de savaşın kurbanı olduğunu ifade etti. Zirveye katılan İran heyeti ise kendilerine ayrılan pavyonda, Minab'daki saldırıda ABD tarafından öldürüldüğünü belirttikleri 168 çocuğu andı.