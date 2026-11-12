Emir Sarıgül üçüncü kez ifade verdi! Ev hapsindeki Sarıgül ne anlattı?

Aile üyelerini de kapsayan soruşturma kapsamında tutuklanan, ardından ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilen Emir Sarıgül, yeniden ifade vermek üzere adliyeye gitti. Soruşturma kapsamında üçüncü kez ifade veren Sarıgül'ün savcılığa neler anlattığı merak konusu oldu. Peki, Emir Sarıgül neden yeniden ifadeye çağrıldı? Soruşturmada hangi gelişmeler yaşandı? Son durumu ve adliyedeki ayrıntıları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktarıyor.