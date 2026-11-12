İstanbul'da 270 öğrenci kapasiteli yurt açıldı! Bilal Erdoğan'dan imam hatip vurgusu

“Aziz İstanbul'a İyiliğin Bin Hali Projesi” kapsamında inşa edilen İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrenci Yurdu, düzenlenen törenle hizmete açıldı. İstanbul Valisi Davut Gül ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın katıldığı törende, imam hatip okullarının eğitimdeki yeri ve önemi ele alındı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende kurdele kesilerek 270 öğrenci kapasiteli yurdun açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Bilal Erdoğan, imam hatip okullarının eğitim hayatındaki önemine dikkat çekti. İmam hatiplerin geçmişte yaşadığı mağduriyetleri hatırlatan Erdoğan, mezunların katkılarıyla bu okulların bugün avantajlı bir konuma geldiğini ifade etti. İmam hatip mezunu olarak bu okulları desteklediklerini belirten Erdoğan, eğitim faaliyetlerine katkı sunmanın önemini vurguladı.