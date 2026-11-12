Var Mısın Yok Musun’da yürek burkan anlar: Şehit abisinin hayali için yarıştı!

ATV ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun yarışmasına katılan Serhat Özer, 2022 yılında şehit düşen polis memuru ağabeyinin hayalini gerçekleştirmek için yarıştı. Ağabeyinin kendisine verdiği desteği ve yarım kalan hayallerini gözyaşları içinde anlatan Özer, "Şehit olan abimin adına öğrencilere burs vererek abimin hayalini gerçekleştirmek istiyorum" sözleriyle stüdyoda duygu dolu anlar yaşattı. Sunucu Esra Erol da gözyaşlarını tutamadı.