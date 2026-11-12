İsrail'den Gazze'de hastaneye hava saldırısı! 6 kişi hayatını kaybetti

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ndeki Nasır Hastanesi'nin cerrahi binasını hedef aldı. Hastanenin ikinci katına düzenlenen hava saldırısında, aralarında bir doktorun da bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı. Saldırı nedeniyle özellikle kadın cerrahi ve yoğun bakım bölümlerinde büyük hasar meydana gelirken, sivil savunma ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşmak için arama kurtarma çalışması başlattı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, hastalara ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyı suç olarak nitelendirerek uluslararası topluma hastanelerin, sağlık personelinin ve hastaların korunması için acil müdahale çağrısında bulundu.