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Merkez Bankası'ndan flaş kredi adımı! Limitler artırıldı: Piyasaları hareketlendirecek düzenleme
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Merkez Bankası'ndan flaş kredi adımı! Limitler artırıldı: Piyasaları hareketlendirecek düzenleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, makrofinansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe giderek kredi büyüme sınırlarını artırdı. İhtiyaç ve taşıt kredilerinde sekiz haftalık büyüme sınırı yüzde 3'ten yüzde 3,5'e yükseltilirken, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, Merkez Bankası'nın attığı adımların piyasaya ve vatandaşa yansımalarını A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

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