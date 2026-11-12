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Dünyanın gözü Antalya'da! COP31 Zirvesi'nde Türkiye tanıtımı: Delegelere yöresel lezzetler ikram edildi
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Dünyanın gözü Antalya'da! COP31 Zirvesi'nde Türkiye tanıtımı: Delegelere yöresel lezzetler ikram edildi

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) 4'üncü gününde dünya diplomasisine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 1,1 milyon metrekarelik devasa alanda kapalı kapılar ardında kritik iklim müzakereleri ve liderler zirvesi yürütülürken, koridorlarda ise adeta bir Türkiye tanıtımı rüzgarı esiyor. Dünyanın dört bir yanından gelen heyetler ve binlerce katılımcı, tescilli yerli lezzetlerle karşılanırken yaşanan tarihi atmosferi A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Köksal Kılınç anbean aktardı.

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