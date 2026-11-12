Dünyanın gözü Antalya'da! COP31 Zirvesi'nde kritik 4. gün: Liderler iklim krizine karşı bir arada
Türkiye'nin ev sahipliğinde 6 kıtadan 196 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen COP31 İklim Zirvesi, 4'üncü gününde Liderler Zirvesi oturumlarıyla hız kesmeden devam ediyor. İklim diplomasisinin kalbinin attığı Antalya'da dünya liderleri iklim krizine karşı çözüm ararken, A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ve muhabir Cansu Helvacı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği ve zirvenin kritik gündem maddelerine ilişkin son gelişmeleri A Haber canlı yayınında aktardı.