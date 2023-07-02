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Havalar ısınınca ortaya çıktılar! Köylüler ilgiyle izledi

İHA
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Giriş: 02.07.2023 19:42
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Arpaderen köyünde yılanların dansı köylüler ilgiyle izledi.
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