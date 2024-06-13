Havalar ısındı ortaya çıktılar! Hatay'da yılanların çiftleşme dansı kamerada

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir evin bahçesinde 2 yılanın çiftleşme dansı vatandaş tarafından kamerayla kaydedildi. Yılanlar bir süre sonra gözden kayboldu. İşte o anlar...

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