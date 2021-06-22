22 Haziran 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları HAVA DURUMU | Meteoroloji İstanbul ve birçok il için saat verip uyardı| Bugün hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir 22 Haziran 2021

HAVA DURUMU | Meteoroloji İstanbul ve birçok il için saat verip uyardı| Bugün hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir 22 Haziran 2021

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.06.2021 08:56
22 Haziran 2021 Salı günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas dışında), Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 22 Haziran 2021 Salı hava durumu tahminleri...
Feci ölüm! Ekskavatör işçiyi parçaladı
Feci ölüm! Ekskavatör işçiyi parçaladı
Meteoroloji İstanbul ve birçok il için saat verip uyardı
Meteoroloji İstanbul ve birçok il için saat verip uyardı
İntihara kalkışan kişiyi bekçi kurtardı!
İntihara kalkışan kişiyi bekçi kurtardı!
Muğla sallandı! AFAD duyurdu
Muğla sallandı! AFAD duyurdu
Feci ölüm! Ekskavatör işçiyi parçaladı
Feci ölüm! Ekskavatör işçiyi parçaladı
Kuzey Irak şehidinin son görüntüleri
Kuzey Irak şehidinin son görüntüleri
Sokak ortasında dehşet! Takip edip kurşun yağdırdı
Sokak ortasında dehşet! Takip edip kurşun yağdırdı
İstanbul'da facia! Koca dehşeti çıktı
İstanbul'da facia! Koca dehşeti çıktı
İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
İstanbul'da kaç kişi aşılandı?
Anadolu'da kurban pazarları kuruldu
Anadolu'da kurban pazarları kuruldu
Ekmeklerini taştan çıkarıyorlar!
Ekmeklerini taştan çıkarıyorlar!
İstanbul'da yangın faciası!
İstanbul'da yangın faciası!
Daha Fazla Video Göster