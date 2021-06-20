HAVA DURUMU | Meteoroloji İstanbul ve birçok il için saat verip uyardı| Bugün hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir 20 Haziran 2021

20 Haziran 2021 Pazar günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Zonguldak ve Düzce çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 20 Haziran 2021 Pazar hava durumu tahminleri...