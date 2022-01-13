Hatay’ın yöresel lezzeti! Tornacıda oyularak yapılıyor

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomide 'Gastronomi Şehirler Ağı'na eklenen Hatay'ın yöresel lezzeti ‘keşir dolması’ yapılış yöntemiyle ilgi çekiyor. Sertliğiyle bilinen mor havuçtan dolma yapmak için ilk olarak tornada oyuluyor.

Hatay mutfağının yöresel lezzeti 'keşir dolması' olarak tanınan mor havuç dolması, lezzetinin yanında yapılış yöntemi ile de ilgi topluyor. İçi kıyma, pirinç ile pek çok baharatlarla doldurulan sert yapısıyla bilinen mor havuç, ağaç tornası ile oyuluyor.

"BENDEN BAŞKA HAVUÇ OYAN YOK"

Babasından devraldığı mesleği devam ettiren torna ustası Mevlüt Tartma, havucu oyarken görenlerin şaşırdığını belirterek, "Mor havucun oyma işi dededen, babadan kalmadır, son olarak ben yapıyorum bu işi. Antakya'da benden başka havuç oyan yok. Bu Antakya'ya özgü bir yemek türü. İstanbul'dan sipariş geliyor, burada oyma işini yapıp gönderiyoruz. Daha önce anne babalarımız, eski insanlar biliyor ama yeni nesil bilmiyor. Oyarken bile şaşırıyorlar, havucun oyulduğunu gören yok. Benden başka öğrenecek kimse de yok, gençlere desek gülerler" dedi.

UNESCO Gastronomi Evi kurucularından Nazan Savaş, mor havucun Hatay'a özgü olduğunu ve besin değerinin yüksek olduğunu belirterek, "Mor havuç aslında buraya özgü bir havuç. Aslında besin ve vitamin değeri yüksek. Ayrıca antioksidan özelliği var. Keşir dolmasının yapımı çok ilginç. Mevlüt Bey belki de dünyada havuç oyan tek tornacıdır. Bu nedenden duvarı mor renge boyanmıştır" dedi.

KEŞİR DOLMASI NASIL YAPILIR?

UNESCO Gastronomi Evi Mutfak Şefi Süleyman Demirel ise, havuç çok sert olduğu için tornacıda oyulması gerektiğini söyleyerek, "Keşir dolması, diğer adı ile mor havuç dolması buraya özgü bir havuçtan yapılıyor. Yapısı çok sert olduğu için buranın tornacılarında oyulur. Daha sonra yıkanır, soyulur, içerisine pirinç, kıyma, sarımsak, soğan, isteğe göre baharatlar kullanılıyor.

Karıştırıldıktan sonra havuçlar doldurulur. Kısık ateşte yaklaşık 40 dakika pişirilir. İçerisinde baharat ve ekşi gibi ürünler olduğu için suyu dolmanın yanında çorba niyetine servis ediliyor. Çok farklı tepkilerle karşılaşıyoruz. Havucun dolması mı olur gibi sorular soruyorlar" diye konuştu.