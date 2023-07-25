Hatay’da orman yangını! Alevler evleri tehdit ediyor

Hatay'ın Antakya İlçesine bağlı Kisecik Mahallesi’nde ormanlık alanda yangın başladı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangını söndürmek için ekipler hem havadan hem karadan mücadele ediyor. Yangın evlere yakın bir noktada olması sebebiyle vatandaşlar evlerinden tahliye edilmeye başlandı.

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