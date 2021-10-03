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Hatay'da hortum oluştu | İskenderun Körfezi'nde oluşan hortum paniğe neden oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.10.2021 14:32
Hatay'ın Payas ilçesinde sahilde oluşan hortum paniğe neden oldu. Sabah saatlerinde kıyıya yakın yerde oluşan hortum dakikalarca denizden su çekti. Paniğe yol açan ve yaklaşık 15 dakika süren hortum kıyıya doğru ilerleyerek etkisini kaybetti. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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