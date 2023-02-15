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Hatay’da depremzede yaşadığı felaketi anlattı: 'Depreme dayanıklı, dışarı çıkmayın' dedi, 2 blok yıkıldı

DHA
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Giriş: 15.02.2023 13:40
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremler 10 ili birden yıktı. Hatay'da, 2 bloku depremde yıkılan Güçlü Bahçe Sitesi'nin yöneticisi Ertuğrul Şahbaz, "Müteahhit, bize evi satarken, dairelerin depreme dayanıklı olduğunu söyledi hatta 'Deprem olursa evlerden dışarı çıkmayın' dedi. Biz de buna güvenerek binadan çıkmadık. Sarsıntı devam ederken 2 blokumuz yıkıldı" dedi.
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