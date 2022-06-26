Hatay’da akılalmaz dolandırıcılık! Şiddet gördüğünü söyleyen kadın inandı 177 bin lirasından oldu%

Hatay’da bir kişi internette tanıştığı kadına tam 177 bin lira kaptırdı. Şiddet gördüğünü ve Türkiye’ye gelmek istediğini söyleyen kadına yardım etmek için arabasını satıp üstüne de borç alan İmat Mollaahmet, “Teyzesi tarafından işkence gördüğünü söyledi. Yüzü, gözü morarmış şekilde video attı, yemin etti, ben de inandım. Arabamı sattım, borç aldım, tüm paramı verdim. Parası olduğuna dair video da attı. Benim niyetim kadına yardım etmekti.” dedi.