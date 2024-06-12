"Hasta yok" diyerek ambulansın önünü kestiler

İstanbul Kadıköy'de iki motosikletli; siren çalarak yol alan ambulansın boş olduğunu iddia ederek önünü kesti. Ambulanstaki hastayı görünce kaçan motosikletlilerden biri yakalandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaşananlara tepki gösterdi.

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