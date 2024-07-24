24 Temmuz 2024, Çarşamba
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Hasan Kalyoncu Camii Camping yaz kursunda farklı eğitim!
İstanbul Eyüpsultan'daki Hasan Kalyoncu Camii'nde açılan yaz Kur'an kursuna katılan çocuklar, hem öğreniyor hem de düzenlenen etkinliklerde gönüllerince vakit geçirip, çeşitli beceriler ediniyor. Cami İmam Hatibi Fatih Turanşah, çocukların mutluğunun kendilerini de mutlu ettiğini söylüyor.