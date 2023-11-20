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Hangi illerde okullar tatil? İşte eğitime 1 gün (20 Kasım Pazartesi) ara verilen o ilçeler...

A Haber
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Giriş: 20.11.2023 09:26
Güncelleme:20.11.2023 09:28
İlk ve ortaöğretim kurumlarında 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatili sona erdi. 9 günlük tatilin ardından ilk ders zili çaldı. Kar yağışı ve fırtınanın etkili dlduğu illerde ise kar tatili haberleri de peş peşe gelmeye başladı. Son olarak Kastamonu'nun Cide'de ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi. A Haber muhabiri Aydeniz Yenioğlu detayları aktardı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde olumsuz hava şartlarının devam ettiği belirtildi.

İŞTE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLEN İLÇELER

Açıklamada, "İlçemiz genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü okul öncesi ve özel eğitim kapsamında tüm kademelerdeki öğrencilerimiz ile ilkokul ve ortaokulda taşımalı eğitimle gelen öğrencilerimiz için eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

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