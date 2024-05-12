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Hangi iller için sağanak uyarısı var? Meteoroloji'den 19 ile sarı kodla uyarı

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.05.2024 09:28
Meteoroloji'den 19 ile sarı kodla uyarı yapıldı. Hangi noktalar için uyarı var? A Haber muhabiri Esra Akyürek detayları aktardı.
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Hangi iller için sağanak uyarısı var?
Hangi iller için sağanak uyarısı var?
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