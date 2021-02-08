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Hamile kedi köpek sürüsü tarafından parçalandı

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Giriş: 08.02.2021 12:43
Güncelleme:08.02.2021 12:46
Ankara'da 7 köpek, girdikleri iş yerindeki hamile kediyi parçalayarak öldürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken iş yeri sahibi Hüseyin Yücel, "Kedi bizim misafirimizdi. Sokak kedisiydi ve hamileydi. Biz ona orada yer yaptık, 1 senedir beslediğimiz bir kediydi." dedi.

Polatlı Çamlıca Mahallesi'nde sürü halinde gezen köpekler girdikleri oto yıkama iş yerinde hamile kediyi parçalayarak öldürdüler. Olay, Çamlıca Mahallesi Gümüşlü Caddesi'nde bulunan oto yıkamacıda meydana geldi.

İş yerine giren 7 köpek orada bulunan hamile kediye saldırdı. Köpeklerden kaçmaya çalışan kediyi sonradan içeriye giren köpekler yakalarken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde köpeklerin kediyi parçaladığı görülüyor.

İş yerinin sahibi Hüseyin Yücel, "Kedi bizim misafirimizdi. Sokak kedisiydi ve hamileydi. Biz ona orada yer yaptık, 1 senedir beslediğimiz bir kediydi. Geldiğimizde parçalanmıştı ve kamera kayıtlarını incelediğimizde köpeklerin saldırısına uğradığını gördük" dedi.

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