Halk ekmekle ilgili yeni öneri! Halk ekmek market ve bakkallarda satılmalı mı?

İstanbul'da "halk ekmek" tartışmaları bitmek bilmiyor. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, mobil büfelerin aylık maliyetinin 600 bin TL olduğunu söyledi, "ekmeği bakkallar aracılığıyla dağıtalım" önerisinde bulundu. Peki İstanbullular bu öneriye ne diyor? Detaylar haberimizde...

İstanbul'da "halk ekmek" tartışmaları bitmek bilmiyor. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, mobil büfelerin aylık maliyetinin 600 bin TL olduğunu söyledi, "ekmeği bakkallar aracılığıyla dağıtalım" önerisinde bulundu. Peki İstanbullular bu öneriye ne diyor?

İşte vatandaşların yanıtları;

*O zaman daha kolay olur insanlara da güzel bir hizmet olmuş olur o yüzden marketlerde bulunması iyi olur.

*Halk ekmek 20-25 yıldan beri güvenilir bir markaydı. Ama son dönemde sosyal medyada da görüyoruz, takip ediyoruz birilerine peşkeş çekiliyor. Market düşüncesi çok doğru inşallah olur İnşallah Tevfik Bey'in teklifini kabul ederler.

*Hep halk ekmek noktalarına gidip aramak yerine hemen markete girdiğimizde normal alışverişe onu da almalıyız her yerde bulunmalı bence.