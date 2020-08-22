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Haliç'teki kirlilik gün yüzüne çıktı | A Haber kirliliği görüntüledi

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Giriş: 22.08.2020 17:15
Güncelleme:22.08.2020 17:22
Bataklık halinde olan ve yayılan pis kokular nedeniyle yanına yaklaşılamayan Haliç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde başlatılan çalışmayla pırıl pırıl balıkların yunusların yaşayabileceği hale getirilmişti. Geçen yıl yapılan yerel seçimlerde CHP'ye geçen İBB yönetimi Haliç'i yine eski günlerine terk etti. Uzman Haliç için önlem alınmadığı takdirde yaklaşık 2 hafta sonra yine o eski pis görüntüsüne döneceğini söyledi. A Haber ekibinden Emirhan Ergen ise Haliç'teki kirliliği görüntüledi ve bölgedeki son durumu canlı yayında aktardı.
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