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Hafta sonu tamamen sokak kısıtlaması uygulaması gündemde mi? Aşı yaptırmak zorunlu mu olacak? Uzman isim A Haber'de yanıtladı

A Haber
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Giriş: 29.11.2020 14:51
Güncelleme:29.11.2020 14:59
Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan kısıtlamalar sonuç veriyor mu? Hafta sonu tamamen sokak kısıtlaması uygulanması gündemde mi? Aşı yaptırmak zorunlu mu olacak? Koronavirüs tedavisinde hangi ilaçlar kullanılmalı? Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan A Haber canlı yayınında yanıtladı.

Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan kısıtlamalar sonuç veriyor mu? Hafta sonu tamamen sokak kısıtlaması uygulanması gündemde mi? Aşı yaptırmak zorunlu mu olacak? Koronavirüs tedavisinde hangi ilaçlar kullanılmalı? Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan A Haber canlı yayınında yanıtladı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

SORU 1: HAFTA SONU UYGULANAN KISITLAMA SONUÇ VERİYOR MU?

Önümüzdeki hafta Pazartesi – Salı – Çarşambadan itibaren ortaya çıkan yeni vaka ve hasta sayılarına bakarak ne kadar etkili oldu ne kadar olmadı buna göre değerlendirme yapılması gerekecek elbette. Ama kişisel gözlemime göre gündüz vakitlerinde belki biraz kalabalık oluyor ama saat 20'den sonra insanların kurallara uyduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz.

HAFTA SONU TAM KAPANMA GÜNDEMDE Mİ?

Bu salgınla mücadelede iyi bir yöntem. Şöyle bir hesap yaparsak aslında Aralık ayı boyunca bir düşüncemiz olsa diyelim ki 3-4 kez yapılacak 48 saatlik Cuma günü saat 20'de başlayıp sabah Pazar sabah 5-6'da vatandaşın işe gitme saatine kadar kısıtlamalar elbette gelebilir. Hafta sonu temelli kısıtlama olması dolaşımı azaltıyor bununla birlikte de koronavirüsle mücadelede ciddi katkı olabilir.

AŞI YAPTIRMAK ZORUNLU MU OLACAK?

Aşı yaptırmak zorunlu olmaz. Ama vatandaşlarımız da kendi öz sorumlulukları dahilinde aşıya destek olmaları gerekiyor.

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