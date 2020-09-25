Hafriyat kamyonlarının hız limiti ne? Nerelere girmeleri yasak? A Haber hafriyat kamyonu denetiminde

Son günlerde art arda yaşanan hafriyat kamyonu kazaları bir kez daha yaşanan hız terörüne dikkat çekti. Peki hafriyat kamyonlarının hız limiti ne? Neden hız sınırını aşıyorlar? Nerelere girmeleri yasak? Hafriyat kamyonu terörü neden durdurulamıyor? A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır polis ekipleriyle birlikte Kemerburgaz’da denetimlerden detayları aktardı.

Son günlerde art arda yaşanan hafriyat kamyonu kazaları bir kez daha yaşanan hız terörüne dikkat çekti. Peki hafriyat kamyonlarının hız limiti ne? Neden hız sınırını aşıyorlar? Nerelere girmeleri yasak? Hafriyat kamyonu terörü neden durdurulamıyor? A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır polis ekipleriyle birlikte Kemerburgaz'da denetimlerden detayları aktardı.