25 Eylül 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Hafriyat kamyonlarının hız limiti ne? Nerelere girmeleri yasak? A Haber hafriyat kamyonu denetiminde

Hafriyat kamyonlarının hız limiti ne? Nerelere girmeleri yasak? A Haber hafriyat kamyonu denetiminde

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.09.2020 14:43
Güncelleme:25.09.2020 14:45
Son günlerde art arda yaşanan hafriyat kamyonu kazaları bir kez daha yaşanan hız terörüne dikkat çekti. Peki hafriyat kamyonlarının hız limiti ne? Neden hız sınırını aşıyorlar? Nerelere girmeleri yasak? Hafriyat kamyonu terörü neden durdurulamıyor? A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır polis ekipleriyle birlikte Kemerburgaz’da denetimlerden detayları aktardı.

Son günlerde art arda yaşanan hafriyat kamyonu kazaları bir kez daha yaşanan hız terörüne dikkat çekti. Peki hafriyat kamyonlarının hız limiti ne? Neden hız sınırını aşıyorlar? Nerelere girmeleri yasak? Hafriyat kamyonu terörü neden durdurulamıyor? A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır polis ekipleriyle birlikte Kemerburgaz'da denetimlerden detayları aktardı.

Hafriyat kamyonları tehlike saçmaya devam ediyor! İstanbulda denizin rengi değişti HAFRİYAT KAMYONLARI TEHLİKE SAÇMAYA DEVAM EDİYOR! İSTANBUL'DA DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ
İstanbulda 120 km hızla makas atan hafriyat kamyonu kamerada İSTANBUL'DA 120 KM HIZLA MAKAS ATAN HAFRİYAT KAMYONU KAMERADA

A Haber hafriyat kamyonu denetiminde
A Haber hafriyat kamyonu denetiminde
Antalya'da hortum paniği!
Antalya'da hortum paniği!
Köpekler aniden yere yığıldı
Köpekler aniden yere yığıldı
Halil Sezai'nin bu görüntülerle tahliyesi istendi
Halil Sezai'nin bu görüntülerle tahliyesi istendi
Estetik operasyon ölümle sonuçlanır mı?
Estetik operasyon ölümle sonuçlanır mı?
Mannheim'ın içindeki küçük İstanbul
Mannheim'ın içindeki küçük İstanbul
Kadroyu koronavirüs belirliyor!
Kadroyu koronavirüs belirliyor!
Botoks skandalında çarpıcı gelişme
Botoks skandalında çarpıcı gelişme
İğrenç adam! Asansörde hayatının şokunu yaşadı
İğrenç adam! Asansörde hayatının şokunu yaşadı
Bakın 'teşkilat' kim çıktı?
Bakın 'teşkilat' kim çıktı?
Kahvenin fiyatı dudak uçuklattı
Kahvenin fiyatı dudak uçuklattı
Çifte cinayetin sırrı ortaya çıktı!
Çifte cinayetin sırrı ortaya çıktı!
Daha Fazla Video Göster