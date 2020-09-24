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İstanbul'da 120 km hızla makas atan hafriyat kamyonu kamerada

'da Hasdal-Kemerburgaz yolunda son sürat hızla gidip atan şoförü diğer sürücüleri tedirgin eden tehlikeli şekilde yoluna uzun süre devam etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.09.2020 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020
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İstanbul'da 120 km hızla makas atan hafriyat kamyonu kamerada

Hasdal-Kemerburgaz yolunda çevre sakinlerinin ve yolu kullanan sürücülerin sık sık şikayet ettiği hafriyat kamyonlarından biri yine kameraya yansıdı.



Görüntüyü çeken sürücü 120 kilometre hızla gitmesine rağmen hafriyat kamyonuna yetişemedi.

Bir sol şeride bir sağ şeride geçen atarak yoluna devam etti.



Sürücüleri tedirgin eden hafriyat kamyonu tehlikeli şekilde yolunu uzun süre devam etti. Görüntüler otomobil sürücüsünün kamyonu geçmesiyle son buldu.



HAFRİYATIYLA KORKUTTU

Öte yandan Arnavutköy'de de bir hafriyat kamyonu arka kapağı yarı açık halde hızla ilerlerken görüntülendi. Kaya parçaları yüklü hafriyat kamyonu görüntüsüyle yanından geçen sürücüleri korkuttu.

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