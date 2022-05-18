18 Mayıs 2022, Çarşamba
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Hafızalara kazınan İzmir depremi! Yılmaz Erbek Apartmanı davasında önemli gelişme
İzmir'de 2 yıl önce meydana gelen depremde 11 kişinin öldüğü, 11 kişinin de yaralandığı Yılmaz Erbek Apartmanı ile ilgili 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçlarından 1'i tutuklu, 11 sanığın yargılanmasına devam edildi. Esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sunan savcı, 8 sanık için 3 yıldan 20 yıla kadar hapis istedi.