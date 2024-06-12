Hacı adayları tavaflarını yaptı

Kabe'yi ziyaret eden milyonlarca hacı adayı dualar eşliğinde tavaflarını yapmaya başladı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş ve kameramanı Hüseyin Koçak, hacı adaylarına duygularını sordu, onlarla birlikte tavaf yaptı.

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